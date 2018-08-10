Дубль Нестрашила помог "Нефтехимику" обыграть "Барыс"

"Нефтехимик" обыграл "Барыс" в матче Кубка президента Казахстана - 6:3. Дубль в составе нижнекамской команды сделал нападающий Андрей Нестрашил.
Товарищеский матч
Кубок президента Республики Казахстан
"Барыс" (Астана) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Голы: Нестрашил - 1 (Полашек), 4:11 - 0:1. Шафигуллин - 1, 13:46 - 0:2. Петерссон - 1 (бол., Даллмэн, Валк), 14:51 - 1:2. Галимов - 2 (Шарипзянов), 18:07 - 1:3. Шевченко - 1 (Асетов, Полохов), 28:45 - 2:3. Михайлис - 2 (Даллмэн, Петерссон), 34:59 - 3:3. Няттинен - 3 (Руохомаа, Полашек), 41:04 - 3:4. Нестрашил - 2 (Брынцев, Галимов), 47:28 - 3:5. Руохомаа - 4 (п.в.), 59:23 - 3:6.
Вратари: Карлссон (57:18 - 59:23) - Ежов.
Судьи: Белов, Трофимов.
10 августа. Астана. "Барыс-Арена".
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