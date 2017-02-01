Дубль Мозякина принес "Магнитке" победу над "Северсталью"

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский "Металлург" обыграл "Северсталь" со счетом 6:4. Дублем в составе "Магнитки" отметился капитан команды Сергей Мозякин. Таким образом, он побил рекорд результативности форварда Александра Радулова. В сезоне-2010/11 тот набрал 80 (20+60) очков в регулярном чемпионате КХЛ.

В этом сезоне Мозякин набрал 81 (44+37) очко в 57 матчах. Теперь форвард "Магнитки" всего в 5 очках от рубежа в 1000 результативных баллов в чемпионатах страны.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Северсталь" (Череповец) – 6:4 (2:0, 4:3, 0:1)

Голы: Ли – 13 (Дм. Казионов, Косов), 5:06 – 1:0. Ден. Казионов – 9 (Ли, Платонов), 18:14 – 2:0. Филиппи – 8 (Семин, Береглазов), 20:23 – 3:0. Мазур – 4 (бол., Кагарлицкий, Полак), 24:36 – 3:1. Осала – 14 (Филиппи, Косов), 28:51 – 4:1. Мозякин – 43 (Зарипов, Коварж), 31:47 – 5:1. Уилсон – 4 (Карлин, Угаров), 33:27 – 5:2. Трунев – 17 (Трубачев, Вовченко), 36:04 – 5:3. Мозякин – 44 (бол., Ли, Зарипов), 38:58 – 6:3. Лапин – 1 (Ежов), 52:27 – 6:4.

Вратари: Самсонов – Коварж (Смирягин, 20:23).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 30 (6+16+8) – 46 (14+19+13).

Судьи: Гамалей, Фатеев.

1 февраля. Магнитогорск. "Арена Металлург".