Дубль Макеева помог "Витязю" обыграть "Куньлунь"

"Витязь" обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1. Дублем в составе победителей отметился форвард Алексей Макеев, у китайской команды единственную шайбу забросил американец Чед Рау.

Команды впервые встречались между собой в рамках чемпионата КХЛ. "Витязь" занимает восьмое место в турнирной таблице "Запада", "Куньлунь" идет на восьмой строчке на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Витязь" (Подольск) – 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: Макеев – 15 (Горак, Лукин), 14:43 – 0:1. Макеев – 16 (Афиногенов), 17:05 – 0:2. Рау – 17 (Виделль), 27:08 – 1:2.

Вратари: Кархунен (58:54 – 59:15, 59:24) – Сапрыкин.

Штраф: 6 – 4.

Броски: 34 (10+16+8) – 31 (12+5+14).

Судьи: Бондарь, Гусев.