Дубль Локтионова помог "Локомотиву" обыграть "Торпедо"

"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Торпедо" (3:1). Дублем в составе ярославской команды отметился Андрей Локтионов. Для команды Алексея Кудашова эта победа стала пятой подряд.

Железнодорожники после 52 встреч занимают 3-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 97 очков. Нижегородский клуб, имеющий одну игру в запасе, отстает от "Локомотива" на 2 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Локтионов - 9 (Лугин), 8:09 - 0:1. Егоршев - 2 (Жердев, Грачев), 23:58 - 1:1. Красковский - 7 (Пашнин), 52:48 - 1:2. Локтионов - 10 (п.в., Лугин), 59:21 - 1:3.

Вратари: Бирюков (58:54 - 59:21) - Мурыгин.

Штраф: 4 - 16.

Броски: 21 (10+7+4) - 23 (6+10+7).

Судьи: Гашилов, Наумов.

19 января. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".