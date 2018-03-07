Дубль Литовченко помог "Амуру" обыграть "Ак Барс" и сократить отставание в серии

"Амур" обыграл "Ак Барс" со счетом 4:1 в третье матче серии плей-офф КХЛ. Хабаровчане сократили отставание от соперника, казанцы ведут 2-1 в серии.

В составе победителей дубль оформил Вячеслав Литовченко, по шайбе забросили Владислав и Вячеслав Ушенин. У "Ак Барса" забил Владимир Ткачев. Отметим, что в конце второго периода травму получил капитан хабаровчан Виталий Атюшов.

Для "Амура" эта победа стала первой в истории клуба в плей-офф.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Амур" (Хабаровск) – "Ак Барс" (Казань) – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ткачев - 1 (Галиев, Клинкхаммер), 4:13 - 0:1. Вл. Ушенин - 1 (бол., Вяч. Ушенин, Потехин), 25:35 - 1:1. Литовченко - 1 (бол., Коларж, Кондратьев), 39:52 - 2:1. Литовченко - 2 (бол., Кондратьев, Зогорна), 40:39 - 3:1. Вяч. Ушенин - 1, 58:27 - 4:1.

Вратари: Метсола - Гарипов (Шарыченков, 53:21, Гарипов, 53:55).

Штраф: 24 - 30.

Броски: 29 (10+13+6) - 27 (12+7+8).

Судьи: Акузовский, Белов.

7 марта. Хабаровск. "Платинум Арена".

Счет в серии: 1-2.