Дубль Ли и шайба Мозякина принесли "Магнитке" победу над "Барысом"

Магнитогорский "Металлург" на своем льду добыл волевую победу над "Барысом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем у хозяев отметился Крис Ли, еще одна шайба на счету Сергея Мозякина. Канадский защитник в итоге был признан лучшим игроком в составе своей команды.

Для "Магнитки" эта победа стала четвертой подряд. "Сталевары" продолжают лидировать в таблице Восточной конференции. "Барыс" занимает 14-ю строчку. В четырех последних встречах казахстанцы потерпели три поражения.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Барыс" (Астана) – 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Доус – 8 (Липин, Кучин), 18:31 – 0:1. Ли – 5 (бол., Филиппи), 44:48 – 1:1. Мозякин – 15 (Коварж, Береглазов), 52:32 – 2:1. Ли – 6 (п.в.), 59:28 – 3:1.

Вратари: Самсонов – Карлссон (59:04 – 59:28).

Штраф: 4 – 4.

Броски: 28 (5+11+12) – 17 (2+8+7).

Судьи: Ансонс, Гашилов.

13 октября. Магнитогорск. "Арена Металлург".