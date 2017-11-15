Дубль Кузьменко принес ЦСКА победу над "Салаватом"

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Салават Юлаев" (3:0).

В составе армейцев 3 (2+1) очка набрал 21-летний нападающий Андрей Кузьменко.

Для уфимцев это поражение стало третьим подряд и пятым в шести последних встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Кузьменко - 8 (Григоренко, Сергеев), 23:06 - 1:0. Кузьменко - 9 (Григоренко, Светлаков), 49:01 - 2:0. Светлаков - 3 (Кузьменко), 58:18 - 3:0.

Вратари: Юханссон - Кареев.

Штраф: 20 - 10.

Броски: 43 (17+15+11) - 17 (5+7+5).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

15 ноября. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.