Дубль Крикунова помог "Автомобилисту" обыграть "Сочи"

"Автомобилист" на выезде обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дубль на свой счет в этой встрече записал нападающий Илья Крикунов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Чайковски - 3 (бол., Лямин, Торченюк), 21:38 - 0:1. Крикунов - 3 (бол., Паре, Симаков), 44:18 - 0:2. Иванов - 4 (бол., Шмелев, Цветков), 54:05 - 1:2. Крикунов - 4 (п.в., Паре, Егоршев), 59:27 - 1:3.

Вратари: Шикин (58:26 - 59:27) - Коварж.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 38 (18+6+14) - 33 (11+15+7).

Судьи: Ансонс, Раводин.

26 октября. Сочи. Ледовая арена "Шайба".