Дубль Коваржа помог "Магнитке" обыграть "Сочи"

Магнитогорский "Металлург" дома обыграл "Сочи" (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дублем отметился Ян Коварж.

В этой встрече "Магнитка" прервала серию из четырех поражений подряд, тогда как "Сочи" впервые за четыре матча не смог одержать победу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Сочи" (Сочи) - 6:4 (2:0, 2:3, 2:1)

Голы: Коварж - 3 (бол., Эллисон, Филиппи), 11:43 - 1:0. Терещенко - 2 (Денисов, Тимкин), 16:13 - 2:0. Тимкин - 2, 24:26 - 3:0. Хомицкий - 2 (мен.), 26:41 - 3:1. Падакин - 4 (О`Делл, Гарбутт), 30:29 - 3:2. Щитов - 1 (бол., Лапенков, Цветков), 34:35 - 3:3. Тимкин - 3 (бол., Шенфельд, Осала), 35:46 - 4:3. О`Делл - 4 (бол., Хохлов, Коллинс), 49:30 - 4:4. Пивцакин - 3 (бол., Мозякин), 53:42 - 5:4. Коварж - 4, 57:09 - 6:4.

Вратари: Самсонов - Шикин (Барулин, 24:26, 59:26).

Штраф: 8 - 24.

Броски: 29 (6+8+15) - 35 (7+15+13).

Судьи: Беляев, Бирин.

24 сентября. Магнитогорск. "Арена Металлург".