Дубль Ковальчука помог СКА разгромить "Слован"

СКА крупно обыграл "Слован" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что после первого периода петербургский клуб проигрывал со счетом 0:1.

В составе победителей дублем отметился Илья Ковальчук и Никита Гусев, по шайбе забросили Николай Прохоркин, Павел Дацюк, Сергей Широков. Единственный гол у соперника на счету Марека Вьеденски.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Слован" (Братислава) – 7:1 (0:1, 3:0, 4:0)

Голы: Вьеденски - 1, 16:48 - 0:1. Прохоркин - 2 (Широков), 22:44 - 1:1. Дацюк - 1 (Зуб, Плотников), 29:16 - 2:1. Ковальчук - 2 (бол., Херсли, Дацюк), 36:06 - 3:1. Широков - 2 (Белов, Рыков), 46:31 - 4:1. Ковальчук - 3 (Дацюк), 52:28 - 5:1. Гусев - 1 (бол., Херсли, Дацюк), 57:50 - 6:1. Гусев - 2, 58:58 - 7:1.

Вратари: Коскинен - Мазанец.

Штраф: 12 - 14.

Броски: 37 (11+14+12) - 28 (10+8+10).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

23 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.