Дубль Ковальчука помог СКА победить "Витязь"

СКА на выезде нанес поражение "Витязю" (4:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дублем отметился Илья Ковальчук. Голкипер армейцев Игорь Шестеркин отразил 20 бросков в створ своих ворот.

СКА продлил свою победную серию до 13 игр. Клуб из Санкт-Петербурга по-прежнему лидирует в таблице Западной конференции. "Витязь" идет восьмым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Коскиранта – 8 (мен.), 14:40 – 0:1. Ковальчук – 17 (бол., Плотников, Войнов), 36:57 – 0:2. Ковальчук – 18 (бол., Плотников, Дацюк), 39:58 – 0. Гусев – 11 (Шипачев, Белов), 44:55 – 0:4.

Вратари: Сятери (Сапрыкин, 40:00) – Шестеркин.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 20 (5+8+7) – 47 (18+19+10).

Судьи: Гофман, Наумов.

11 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".