Дубль Коукала помог "Автомобилисту" обыграть "Нефтехимик"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Автомобилист" одержал победу над "Нефтехимиком" - 5:2. В составе екатеринбуржцев дублем отметился нападающий Петр Коукал. Отметим, что данное поражение стало дня нижнекамцев третьим подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:5 (1:2, 1:3, 0:0)

Голы: Куликов - 2 (Брынцев, Порядин), 6:49 - 1:0. Тимашов - 4 (Андерсен, Волков), 11:22 - 1:1. Симаков - 3 (Тичар), 11:59 - 1:2. Торченюк - 7 (бол., Чесалин), 21:50 - 1:3. Коукал - 4 (бол., Андерсен, Мегалинский), 28:33 - 1:4. К. Макаров - 2 (Сергеев, Дм. Макаров), 29:21 - 2:4. Коукал - 5 (Михнов), 36:12 - 2:5.

Вратари: Колппанен (Хакимов, 28:33) - Устинский.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 29 (10+10+9) - 34 (14+9+11).

Судьи: Бондарь, Щенев.

25 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".