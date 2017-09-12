Дубль Кошелева помог "Авангарду" разгромить "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" разгромил "Югру" – 7:0.

Автром дубля в этой встрече стал нападающий Семен Кошелев. Форвард Илья Михеев набрал три очка (0+3). Отметим, что данная победа стала для омичей третьей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Авангард" (Омск) - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы: Кошелев - 2, 0:50 - 0:1. Эверберг - 3 (бол., Густафссон), 18:11 - 0:2. Пьянов - 3 (Михеев, Осипов), 24:24 - 0:3. Кошелев - 3 (бол., Михеев, Пьянов), 30:23 - 0:4. Березин - 2 (бол., Михеев, Меньшиков), 35:41 - 0:5. Кугрышев - 2 (бол., Петерссон), 42:15 - 0:6. Пережогин - 1 (Фисенко, Мартынов), 56:39 - 0:7.

Вратари: Фокин (Проскуряков, 30:23) - Фурх.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 27 (9+10+8) - 46 (16+21+9).

Судьи: Бирин, Гамалей.

12 сентября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра". 3550 зрителей.