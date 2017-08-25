Дубль Контиолы помог "Локомотиву" обыграть "Слован"

"Локомотив" крупно обыграл "Слован" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Ярославский клуб одержал первую победу в сезоне, в то время как братиславская команда проиграла вторую игру кряду.

В составе победителей дубль на счету Петри Контиолы, по шайбе забросили Владислав Картаев, Егор Коршков и Дмитрий Лугин. Единственную шайбу у гостей забил Павол Скалицки.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Слован" (Братислава) – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

Голы: Контиола – 1 (бол., Тальбо, Кронвалль), 2:36 – 1:0. Скалицки – 1 (Бухтеле, Тайми), 5:28 – 1:1. Картаев – 1 (Ильенко, Мосалев), 16:02 – 2:1. Контиола – 2 (Накладал, Кронвалль), 16:12 – 3:1. Коршков – 1 (Коледов, Полунин), 33:34 – 4:1. Лугин – 1 (Апальков), 45:14 – 5:1.

Вратари: Судницин – Мазанец.

Штраф: 10 – 16.

Броски: 34 (11+13+10) – 26 (6+8+12).

Судьи: Гамалей, Гофман.

25 августа. Ярославль. УКРК "Арена 2000".