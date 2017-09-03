Дубль Кейна помог "Куньлуню" обыграть "Трактор"

"Трактор" на своем льду потерпел поражение от "Куньлуня" (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Отметим, что после первого периода хозяева вели со счетом 3:0. Дубль в составе гостей оформил Кори Кейн.

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"Трактор" (Челябинск) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:5 Б (3:0, 1:3, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Якуценя - 1 (Кольцов), 2:50 - 1:0. Щехура - 4 (бол.), 13:38 - 2:0. Ю. Петров - 1 (Рыбаков), 17:00 - 3:0. Поникаровский - 3 (Турессон, Воробей), 21:22 - 3:1. Кейн - 2 (Вольски, Костицын), 23:01 - 3:2. Кейн - 3 (Вольски), 26:07 - 3:3. Вишневский - 1 (бол., Щехура, Кольцов), 39:31 - 4:3. Дефацио - 3 (бол., Кинрейд, Вольски), 52:09 - 4:4.

Победный буллит: Блэкер.

Вратари: Демченко (Францоуз, 26:07) - Хелльберг (Кархунен, 13:38).

Штраф: 6 - 24.

Броски: 36 (14+10+8+4) - 32 (3+14+12+3).

Судьи: Оскирко, Соин.

3 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.