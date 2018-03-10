Дубль Кемппайнена принес "Салавату" победу над "Авангардом" в пятом матче серии

"Салават Юлаев" на своем льду в пятом матче 1/8 финала Кубка Гагарина обыграл "Авангард" (2:1, 3-2) и вышел вперед в серии. Дублем в составе уфимской команды отметился Йоонас Кемппайнен.

Шестая встреча серии пройдет в Омске в понедельник, 12 марта.

КХЛ

Кубок Гагарина

Восточная конференция

1/4 финала

Пятый матч

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Авангард" (Омск) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Кемппайнен - 2 (бол., Умарк, Ларсен), 8:20 - 1:0. Кемппайнен - 3 (Лисин), 29:08 - 2:0. Петерссон - 4 (бол., Березин, Перселл), 49:24 - 2:1.

Вратари: Скривенс - Фурх (59:00).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 20 (11+4+5) - 30 (10+8+12).

Судьи: Гофман, Гусев.

10 марта. Уфа. "Уфа Арена".

Счет в серии: 3-2 (6:4, 2:7, 3:5, 4:2).

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина