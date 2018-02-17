Дубль Казионова помог "Магнитке" обыграть "Давос"

Магнитокорский "Металлург" обыграл "Давос" в товарищеском матче - 3:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Денис Казионов, еще одна шайба на счету Егора Коробкина.

Товарищеский матч

"Давос" (Давос) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Казионов - 1 (Эллисон, Шенфельд), 15:04 - 0:1. Казионов - 2 (Шенфельд), 47:15 - 0:2. Коробкин - 1 (Терещенко, Швырев), 57:15 - 0:3.

Вратари: ван Поттельберге - Самсонов.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 17 (6+8+3) - 27 (7+8+12).

16 февраля. Давос. Vaillant Arena.