Дубль Кашпара помог "Словану" победить московское "Динамо"

"Слован" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе братиславского клуба забросили Колби Геноуэй и Зак Бойчак, дубль оформил Лукаш Кашпар. У москвичей отличились Владимир Брюквин и Андрей Кутейкин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) – "ХК Динамо" (Москва) – 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Голы: Геноуэй – 5 (бол., Мезарош, Бойчак), 27:05 – 1:0. Брюквин – 8 (бол., А. Алексеев, Терещенко), 34:36 – 1:1. Бойчак – 1 (Кашпар), 35:56 – 2:1. Кашпар – 1 (бол., Вьеденски, Ржепик), 39:18 – 3:1. Кутейкин – 3, 53:18 – 3:2. Кашпар – 2 (п.в.), 58:32 – 4:2.
Вратари: Мазанец – Еременко (58:16 – 58:32, 58:40).
Штраф: 12 – 10.
Броски: 33 (11+14+8) – 29 (9+11+9).
Судьи: Кулев, Цыплаков.
23 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
Дополнительная информация
- КХЛ
- Динамо Москва (хоккей)
- Андрей Кутейкин
- Лукаш Кашпар
- Слован Бр (хоккей)
- Зак Бойчак
- Колби Геноуэй
- Владимир Брюквин