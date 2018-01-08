Дубль Карлина помог "Северстали" победить "Ак Барс"

"Северсталь" одержала победу над "Ак Барсом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе череповецкой команды забросили Вадим Кудако, Адам Мазур и Юрий Трубачев, дубль оформил Руслан Карлин. За казанцев отличились Станислав Галиев и Джастин Азеведо.

Отметим, что защитник "Северстали" Кудако забил свой первый гол в лиге, для этого ему потребовалось провести 135 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Ак Барс" (Казань) - 5:2 (2:2, 1:0, 2:0)

Голы: Кудако - 1 (Казаковцев, Странски), 7:07 - 1:0. Галиев - 9, 7:33 - 1:1. Азеведо - 14 (Секач), 7:53 - 1:2. Мазур - 5, 13:44 - 2:2. Карлин - 4 (Рыбин, Калашников), 27:48 - 3:2. Трубачев - 5 (Гераськин), 49:05 - 4:2. Карлин - 5 (п.в., Вовченко), 58:58 - 5:2.

Вратари: Гудачек - Шарыченков (56:12 - 58:07, 58:20 - 58:58).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 28 (14+5+9) - 30 (6+10+14).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

8 января. Череповец. Ледовый дворец.