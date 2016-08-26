Дубль и буллит Чистова принесли "Локомотиву" победу над "Адмиралом"

"Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях по буллитам обыграл "Адмирал" - 4:3. Победный бросок исполнил Станислав Чистов. Также на его счету две шайбы в основное время.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:4 Б (0:2, 3:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Чистов - 1 (Локтионов, Тальбо), 6:17 - 0:1. Мосалев - 1 (Картаев), 17:40 - 0:2. Воронин - 1 (Макаренко, Краснослободцев), 27:01 - 1:2. Ткачев - 1, 31:52 - 2:2. Саболич - 1 (бол., Горшков), 32:22 - 3:2. Чистов - 2 (Аверин, Локтионов), 38:18 - 3:3.

Победный буллит: Чистов.

Вратари: Налимов - Мурыгин.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 26 (6+13+6+1) - 29 (6+10+10+3).

Судьи: Гусев, Комаров.

26 августа. Владивосток. "Фетисов Арена".