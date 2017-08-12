Дубль Хохрякова принес "Авангарду" победу над "Давосом"

"Авангард" обыграл "Давос" в матче Кубка президента Республики Казахстан. Встреча завершилась со счетом 3:2. В составе омичей дублем отметился Петр Хохряков, еще одну шайбу забросил Евгений Медведев.

10-й сезон КХЛ "Авангард" начнет домашним матчем против рижского "Динамо". Встреча состоится 22 августа, начало - в 16.00 по московскому времени.

Кубок президента Республики Казахстан

"Авангард" (Омск) – "Давос" (Давос) – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хохряков – 1 (бол.), 4:11 – 1:0. Корви – 1, 7:15 – 1:1. Медведев – 1, 9:32 – 2:1. Хохряков – 2 (бол.), 22:51 – 3:1. Симион – 3, 35:34 – 3:2.

Вратари: Фурх – ван Поттельберге (Сенн, 31:15).

12 августа. Астана. "Барыс Арена".