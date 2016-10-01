Дубль Хартикайнена принес "Салавату" победу над "Сибирью"

"Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал гостевую победу над "Сибирью" - 2:1. Дубль оформил Теему Хартикайнен.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Хартикайнен - 7 (Умарк), 24:22 - 0:1. Артюхин - 2 (бол., Верещагин, Глухов), 27:16 - 1:1. Хартикайнен - 8 (бол., Майоров, Умарк), 46:15 - 1:2.
Вратари: Салак (59:17) - Гаврилов.
Штраф: 10 - 33.
Броски: 27 (5+12+10) - 29 (11+9+9).
Судьи: Букин, Цыплаков.
1 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".