Дубль Глухова принес "Адмиралу" победу над "Барысом" на Кубке президента Казахстана

"Адмирал" в матче Кубка президента Республики Казахстан победил "Барыс" со счетом 3:0. Дубль оформил защитник дальневосточников Николай Глухов, еще одну шайбу забросил нападающий Максим Кицын.

Кубок президента Республики Казахстан

"Барыс" (Астана) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Глухов – 2 (Воронин), 7:22 – 0:1. Кицын – 1 (Сергеенко, Воронин), 23:38 – 0:2. Глухов – 3 (мен., Казаков, Жафяров), 59:51 – 0:3.

Вратари: Карлссон – Серебряков.

Судьи: Букин, Соин.

12 августа. Астана. "Барыс-Арена".