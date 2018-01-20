Дубль Гаврикова помог СКА обыграть "Амур"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" уступил СКА – 0:5. В состве петербуржцев заброшенными шайбами отличились Егор Рыков, Сергей Широков, Илья Ковальчук и Владислав Гавриков, оформивший дубль.

Для невских армейцев эта победа стала седьмой подряд. Хабаровчане прервали беспроигрышную серию, составлявшую три матча к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Амур" (Хабаровск) – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Рыков – 2 (Каблуков, В. Тихонов), 15:23 – 1:0. Широков – 19 (Прохоркин, Карпов), 34:42 – 2:0. Гавриков – 4 (Яковлев, Шипачев), 37:28 – 3:0. Ковальчук – 31 (Зуб, Войнов), 51:22 – 4:0. Гавриков – 5 (Дацюк, Ковальчук), 57:25 – 5:0.

Вратари: Шестеркин – Метсола (Аликин, 37:28).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 39 (17+12+10) – 19 (12+4+3).

Судьи: Бирин, Ержабек.

20 января. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Турнирная таблица – здесь