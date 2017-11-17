Дубль Галимова принес "Нефтехимику" победу над "Витязем"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" в серии буллитов уступил "Нефтехимику" – 2:1. Нападающий нижнекамцев Эмиль Галимов, ставший автором победной шайбы, в этой встрече оформил дубль.

Отметим, что это поражение стало для подольцев четвертым подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Галимов – 8 (Секстон, Ганзл), 26:32 – 0:1. Никулин – 7 (Макеев), 30:11 – 1:1.

Победный буллит: Галимов.

Вратари: Кархунен – Ежов.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 51 (20+13+12+6) – 39 (12+12+13+2).

Судьи: Кулев, Щенев.

17 ноября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".

Турнирная таблица – здесь