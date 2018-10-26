Дубль Файзуллина не спас "Амур" от поражения в игре с "Ак Барсом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Ак Барс" на выезде обыграл "Амур" со счетом 4:2. Отметим, что обе шайбы в составе хабаровской команды на свой счет записал Данил Файзуллин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Ак Барс" (Казань) – 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Файзуллин – 2 (бол., Дедунов, Горшков), 7:12 – 1:0. Ткачев – 4 (бол., Галиев, Зарипов), 21:22 – 1:1. Педан – 1 (Постма), 31:31 – 1:2. Постма – 5 (Азеведо, Ландер), 49:22 – 1:3. Файзуллин – 3 (Пьянов, Йордан), 54:10 – 2:3. Клинкхаммер – 9 (п.в.), 59:58 – 2:4.

Вратари: Аликин (59:11 – 59:22, 59:41 – 59:58) – Подъяпольский.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 24 (10+4+10) – 32 (7+16+9).

Судьи: Гофман, Франо.

26 октября. Хабаровск. "Платинум-Арена".