Дубль Доуса помог "Барысу" обыграть "Ладу"

"Барыс" дома победил "Ладу" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе команды из Астаны дубль оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Стрельцов, Владимир Журавлев и Кирилл Капустин.
Отметим, что "Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти) – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
Голы: Доус – 32 (бол., Даллмэн), 0:54 – 1:0. А. Стрельцов – 2 (Харпер, Кириллов), 26:22 – 1:1. Даллмэн – 6 (бол., Доус), 30:54 – 2:1. Журавлев – 2 (Рахимуллин), 47:24 – 2:2. Старченко – 11 (Кучин), 51:39 – 3:2. Капустин – 12 (бол., Мастрюков, Геноуэй), 55:56 – 3:3. Доус – 33 (Старченко), 57:00 – 4:3.
Вратари: Мальгин – Лазушин (59:25 – 59:38, 59:49).
Штраф: 8 – 10.
Броски: 34 (13+10+11) – 23 (9+10+4).
Судьи: Ибатулин, Овчинников.
21 января. Астана. "Барыс-Арена".
Дополнительная информация
- КХЛ
- Барыс
- Лада (Хоккей)
- Кевин Даллмэн
- Найджел Доус
- Роман Старченко
- Кирилл Капустин
- Александр Стрельцов