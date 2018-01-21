Дубль Доуса помог "Барысу" обыграть "Ладу"

"Барыс" дома победил "Ладу" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе команды из Астаны дубль оформил Найджел Доус, еще по шайбе забросили Кевин Даллмэн и Роман Старченко. У гостей отличились Александр Стрельцов, Владимир Журавлев и Кирилл Капустин.

Отметим, что "Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) – "Лада" (Тольятти) – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: Доус – 32 (бол., Даллмэн), 0:54 – 1:0. А. Стрельцов – 2 (Харпер, Кириллов), 26:22 – 1:1. Даллмэн – 6 (бол., Доус), 30:54 – 2:1. Журавлев – 2 (Рахимуллин), 47:24 – 2:2. Старченко – 11 (Кучин), 51:39 – 3:2. Капустин – 12 (бол., Мастрюков, Геноуэй), 55:56 – 3:3. Доус – 33 (Старченко), 57:00 – 4:3.

Вратари: Мальгин – Лазушин (59:25 – 59:38, 59:49).

Штраф: 8 – 10.

Броски: 34 (13+10+11) – 23 (9+10+4).

Судьи: Ибатулин, Овчинников.

21 января. Астана. "Барыс-Арена".