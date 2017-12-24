Дубль Бывальцева помог "Амуру" обыграть "Торпедо"

"Амур" обыграл "Торпедо" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Хабаровский клуб одержал вторую победу кряду и прервал победную серию нижегородцев, которая состояла из пяти игр подряд.

В составе победителей дублем отметился Алексей Бывальцев, одну шайбу забросил Владислав Ушенин. У гостей отличился Денис Паршин. Отметим, что команды забросили на двоих больше трех шайб в очной встрече впервые с октября 2015 года.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" – "Торпедо" – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин - 14 (Хабаров, Вяч. Ушенин), 27:54 - 1:0. Бывальцев - 14 (Турбин, Ли), 28:08 - 2:0. Бывальцев - 15 (бол., Зогорна, Пикар), 30:44 - 3:0. Паршин - 11 (Кинрейд), 50:43 - 3:1.

Вратари: Метсола - Галимов (Лисутин, 30:44, 59:04).

Штраф: 14 - 18.

Броски: 30 (8+17+5) - 25 (7+11+7).

Судьи: Бирин, Бондарь.

24 декабря. Хабаровск. "Платинум Арена".