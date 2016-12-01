Дубль Бута помог "Авангарду" обыграть "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" на своем льду уступил "Авангарду" – 1:4. Дублем у гостей отметился Дэвид Бут. Для команды из Загреба поражение стало третьим подряд.

"Медвешчак" занимает 11-ю позицию в таблице Западной конференции. "Авангард" идет вторым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Авангард" (Омск) – 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

Голы: Мартынов - 3 (Соботка, Бут), 0:19 - 0:1. Бут - 2 (Соботка, Бурдасов), 6:07 - 0:2. Бут - 3 (Пьянов), 12:19 - 0:3. Галиарди - 1 (бол., Геноуэй, Крейчик), 38:00 - 1:3. Юньков - 1 (Пьянов, Анелев), 51:34 - 1:4.

Вратари: Гарнетт (Макинтайр, 12:19) - Фурх.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 39 (14+14+11) - 38 (13+13+12).

Судьи: Букин, Одиньш.

1 декабря. Загреб. Dom Sportova.