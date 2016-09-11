16:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дубль Бурдасова не спас "Авангард" от поражения в матче со "Слованом"

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В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" уступил "Словану" - 3:4. В этой встрече нападающий омичей Антон Бурдасов отметился двумя заброшенными шайбами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) - "Слован" (Братислава) - 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Голы: Лужа - 2 (Таффе), 7:50 - 0:1. Недорост - 3 (Пластино, Шварни), 10:08 - 0:2. Бурдасов - 2 (бол., Кутейкин), 23:05 - 1:2. Вопелька - 1 (Таффе), 26:53 - 1:3. Бурдасов - 3, 49:52 - 2:3. Пережогин - 5 (Медведев), 59:18 - 3:3. Таффе - 3 (Чичу), 59:35 - 3:4.

Вратари: Фурх (59:12 - 59:18, 59:41) - Браст.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 40 (6+19+15) - 36 (8+19+9).

Судьи: Наумов, Сергеев.

11 сентября. Омск. "Арена Омск".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aloveku

концовка смешная просто. прям вот только ястреб вышел из пике, только выровнял полёт, а тут словак прям из рогатки хрясь!

16:32

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