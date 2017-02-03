Дубль Боченски принес "Барысу" победу над минским "Динамо"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" одержал победу над минским "Динамо" - 5:1. В этой встрече автором дубля стал нападающий Брэндон Боченски. Подопечные Эдуарда Занковца прервали победную серию минчан, которая составляла пять игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Динамо" (Минск) - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы: Боченски - 16 (Доус), 17:04 - 1:0. Палушай - 5 (Граборенко), 17:47 - 1:1. Тривино - 8 (Пушкарев), 22:05 - 2:1. Боченски - 17 (бол.), 38:56 - 3:1. Тривино - 9 (мен.), 44:31 - 4:1. Панюков - 3 (Пушкарев), 48:17 - 5:1.

Нереализованный буллит: Шиннимин (40:00, Барыс).

Вратари: Карлссон - Скривенс.

Штраф: 20 - 4.

Броски: 26 (14+8+4) - 29 (8+12+9).

Судьи: Рогачев, Франо.

3 февраля. Астана. "Барыс-Арена".