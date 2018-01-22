Дубль Бэйлена помог "Трактору" обыграть "Авангард"

"Трактор" на своей площадке оказался сильнее "Авангарда" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. Дубль в этой встрече оформил Ник Бэйлен, еще одну шайбу в составе хозяев забросил Артем Бородкин. У "Авангарда" отличился Иван Михеев.

Отметим, что это пятое поражение омичей в последних шести встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Авангард" (Омск) - 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Голы: Михеев - 19, 20:26 - 0:1. Бэйлен - 10 (Гюнге, Виделль), 21:10 - 1:1. Бэйлен - 11 (Гюнге), 26:44 - 2:1. Бородкин - 2 (Гюнге, Шинин), 38:16 - 3:1.

Вратари: Демченко - Фурх (58:06 - 59:31).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 23 (8+12+3) - 40 (12+15+13).

Судьи: Одиньш, Оленин.

22 января. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.