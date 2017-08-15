Дубль Бека помог сборной Канады обыграть "Сочи"

Сборная Канады в матче предсезонного турнира имени Пучкова одержала победу над "Сочи" - 5:1. В составе родоначальников хоккея дублем отличился нападающий Тэйлор Бек. На пять заброшенных шайб сочинцы ответили только голом защитника Ильи Хохлова.

Турнир имени Пучкова Н.Г.

"Сочи" (Сочи) - "Канада" - 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Голы: Бек - 1, 6:38 - 0:1. Коллинс - 1 (Матсумото, Пульо), 10:01 - 0:2. Хохлов - 1 (Морозов, Лапенков), 33:20 - 1:2. Бек - 2 (бол.), 36:08 - 1:3. Матсумото - 1 (бол., Робинсон, Коллинс), 36:57 - 1:4. Микфликер - 1 (бол., Граньяни, Бек), 45:02 - 1:5.

Вратари: Барулин - Пулен.

Судьи: Кулев, Оскирко.

15 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.