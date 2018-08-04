Дубль Антипина помог "Магнитке" обыграть "Витязь"

Магнитогорский "Металлург" обыграл "Витязь" со счетом 2:3 в овертайме в рамках товарищеского матча. В составе победителей дублем отметился защитник Виктор Антипин, также отличился Войтек Вольски. У подмосковной команды забивали Войтех Мозик и Миро Аалтонен.

Товарищеский матч

"Витязь" (Подольск) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Вольски – 1, 4:36 – 0:1. Аалтонен – 1, 49:47 – 1:1. Антипин – 1, 53:20 – 1:2. Мозик – 1, 58:51 – 2:2. Антипин – 2, 62:13 – 2:3.