Дубль Афиногенова не спас "Витязь" от проигрыша "Трактору"

"Трактор" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Витязь" – 3:2. Отметим, что все шайбы были заброшены во втором периоде. В составе гостей дубль оформил нападающий Максим Афиногенов.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Витязь" (Подольск) - 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Голы: Рой - 8 (бол.), 23:55 - 1:0. Черников - 6 (Пестунов, Климонтов), 25:43 - 2:0. Афиногенов - 11 (Никулин, Романов), 27:20 - 2:1. Афиногенов - 12 (Никулин, Макеев), 30:17 - 2:2. Кручинин - 5 (бол., Пестунов), 32:12 - 3:2.

Вратари: Демченко - Сятери (58:52).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 32 (7+15+10) - 39 (11+16+12).

Судьи: Ержабек, Франо.

27 ноября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.