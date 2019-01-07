Дубль Аалтонена принес "Витязю" победу над "Ак Барсом"

Подмосковный "Витязь" одолел на своем льду "Ак Барс" со счетом 2:1.

Счет в игре на шестой минуте первого периода открыл форвард хозяев Миро Аалтонен. Станислав Галиев ближе к первому перерыву выровнял положение. Победу "витязям" принес точный бросок все того же Аалтонена.

После этой игры "Витязь" набрал 46 очков в 45 играх. Подопечные Валерия Белова идут на восьмом месте в Западной конференции.

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"Витязь" (Подольск) - "Ак Барс" (Казань) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Аалтонен - 17 (Стасенко), 5:41 - 1:0. Галиев - 6 (Основин, Марков), 12:38 - 1:1. Аалтонен - 18 (Мозик, Семин), 21:47 - 2:1.

Вратари: Ортио - Подъяпольский (58:57).

Штраф: 6 - 33.

Броски: 20 (10+4+6) - 37 (8+19+10).

Судьи: Одиньш, Сергеев.

7 января. Подольск. ЛД "Витязь".