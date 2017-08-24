Дуайт Кинг прибыл в расположение "Автомобилиста"

Нападающий Дуайт Кинг, ранее подписавший двухлетний контракт с "Автомобилистом"​, прибыл в расположение екатеринбургского клуба. Команда находятся на выезде в Тольятти, куда и приехал 28-летний форвард.

Напомним, что канадец завоевал два кубка Стэнли в составе "Лос-Анджелеса". В сезоне-2016/17 он был обменян в "Монреаль".В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провел 80 матчей и набрал 16 (9+7) очков. В шести матчах плей-офф Кинг очков не набрал. Всего в НХЛ он набрал 109 (53+56) очков в 365 играх.