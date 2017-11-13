Дуайеру понравилось, как действовало минское "Динамо" в игре с "Ак Барсом"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Ак Барсом" (4:1) подчеркнул, что все звенья хорошо справились со своими задачами.

– Это очень важная победа, особенно после паузы, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Дуайера. – Мне понравилось, как действовала команда. Я говорил ребятам, что надо активно начать матч. Все звенья хорошо справились со своими задачами. Также хотел бы выделить игру в неравных составах. Хорошо действовали и в большинстве, и в меньшинстве.