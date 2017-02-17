Дуайер вернется в "Медвешчак", если клуб останется в КХЛ

Экс-главный тренер "Медвешчака" Горди Дуайер может вернуться в команду, заявил вице-президент клуба Маркантонио Белинич. У 39-летнего специалиста есть договоренность с руководством хорватской команды, что он вернется на пост наставника, если команда продолжит выступление в КХЛ. Дуайер покинул свой пост в конце января и возглавил швейцарский клуб "Амбри-Пиотта".

– Решение о будущем "Медвешчака" зависит от КХЛ, от их стратегии, плана развития лиги, – цитирует ТАСС Белинича. – Мы хотим играть в КХЛ, второй по силе лиге мира. Большинство наших спонсоров хотят продлить соглашения, некоторые ждут, где мы будем выступать в итоге. У нас есть договоренность с Горди Дуайером, что он вернется в команду, если она останется в КХЛ. Такая же договоренность есть с игроками, которые ушли в европейские лиги.

Ранее сообщалось, что "Медвешчак" испытывает финансовые проблемы, а на последнюю игру "регулярки" против "Слована" хорватский клуб смог заявить лишь 12 хоккеистов.