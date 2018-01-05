Дуайер – о поражении от "Автомобилиста" "Игра была равной"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после поражения минчан от "Автомобилиста" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По словам специалиста, данная игра была равной.

– Поздравляю тренера соперников с завоеванием трех очков, – начал Дуайер. – Мы знали, что "Автомобилист" – очень хорошая, очень обученная команда. Плюс – сегодня вратарь у них очень здорово сыграл.

Мы старались двигать шайбу вперед, создавали моменты, но не смогли их реализовать. В целом, это была равная игра, результат мог качнуться в любую сторону. Мы хотели сегодня завоевать очки – не получилось. Будем стараться сделать это в следующем матче. (Алексей МАКСИМОВ)