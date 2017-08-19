18:21 | Хоккей — КХЛ

"Друзья СКА" в благотворительном матче победили "Друзей Ковальчука"


19 августа состоялся благотворительный матч "От Чистого Сердца" между "Друзьями СКА" и "Друзьями Ковальчука". Встреча завершилась со счетом 11:5 в пользу первых, сообщает пресс-служба СКА.

Символическое вбрасывание произвели представители первой петербургской команды по следж-хоккею Эмин Гусейнов и Алексей Лысов. Руководство СКА представляли президент Геннадий Тимченко, вице-президент Роман Ротенберг, генеральный директор Андрей Точицкий, спортивный директор Академии СКА Илья Горбушин.

В игре также приняли участие Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Александр Радулов и хоккеисты основного состава СКА.

 
 

Дополнительная информация

https://www.ska.ru/news/view/match-ot-chistogho-sierdtsa-druz-ia-ska-komanda-koval-chuka-11-5/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий