"Друзья СКА" в благотворительном матче победили "Друзей Ковальчука"

19 августа состоялся благотворительный матч "От Чистого Сердца" между "Друзьями СКА" и "Друзьями Ковальчука". Встреча завершилась со счетом 11:5 в пользу первых, сообщает пресс-служба СКА.

Символическое вбрасывание произвели представители первой петербургской команды по следж-хоккею Эмин Гусейнов и Алексей Лысов. Руководство СКА представляли президент Геннадий Тимченко, вице-президент Роман Ротенберг, генеральный директор Андрей Точицкий, спортивный директор Академии СКА Илья Горбушин.

В игре также приняли участие Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Александр Радулов и хоккеисты основного состава СКА.