"Друзья СКА" в благотворительном матче победили "Друзей Ковальчука"

19 августа состоялся благотворительный матч "От Чистого Сердца" между "Друзьями СКА" и "Друзьями Ковальчука". Встреча завершилась со счетом 11:5 в пользу первых, сообщает пресс-служба СКА.
Символическое вбрасывание произвели представители первой петербургской команды по следж-хоккею Эмин Гусейнов и Алексей Лысов. Руководство СКА представляли президент Геннадий Тимченко, вице-президент Роман Ротенберг, генеральный директор Андрей Точицкий, спортивный директор Академии СКА Илья Горбушин.
В игре также приняли участие Евгений Малкин, Евгений Кузнецов, Александр Радулов и хоккеисты основного состава СКА.
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https://www.ska.ru/news/view/match-ot-chistogho-sierdtsa-druz-ia-ska-komanda-koval-chuka-11-5/
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