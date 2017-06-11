Доус не собирается уходить из "Барыса" в "Динамо"

Нападающий сборной Казахстана Найджел Доус не планирует покидать "Барыс", сообщает Шайба.kz. Ранее отмечалось, что 32-летний хоккеист продолжит карьеру в московском "Динамо". Его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.

Доус выступает за "Барыс" с 2011 года, всего на его счету 369 матчей в КХЛ и 321 (182+139) очко. Контракт с клубом рассчитан до 2018 года. По итогам минувшего сезона клуб из Астаны занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции и выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв магнитогорскому "Металлургу" со счетом 0-4.