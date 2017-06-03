Доус может перейти из "Барыса" в московское "Динамо"

Нападающий "Барыса" Найджел Доус может продолжить карьеру в московском "Динамо", сообщает "Р-Спорт". Как отмечается, переход 32-летнего хоккеиста состоится не раньше, чем завершится разбирательство с руководством клуба.

Напомним, что в офисе "Динамо" следственная группа провела обыск. Сотрудники МВД осуществили выемку бухгалтерской документации. Данные следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова. В письме он указывает на то, что, по имеющейся у него информации, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

Доус выступает за "Барыс" с 2011 года, всего на его счету 369 матчей в КХЛ и 321 (182+139) очка. Контракт с клубом рассчитан до 2018 года.