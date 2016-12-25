Доус и "Барыс" – рекордсмены по хет-трикам

В матче против магнитогорского "Металлурга" нападающий "Барыса" Найджел Доус оформил восьмой хет-трик в КХЛ и вернул себе лидерство в лиге по этому показателю. Канадец, имеющий казахстанский паспорт, снова оторвался по числу сверхрезультативных матчей от главного бомбардира российских первенств Сергея Мозякина, отметившегося, кстати, в этом матче очередной заброшенной шайбой.
Хоккеисты, сделавшие наибольшее число хет-триков в КХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Клубы*
|
Матчи
|
Кол-во хет-триков
|
Найджел ДОУС
|
Казахстан/Канада
|
Барыс
|
341
|
8
|
Сергей МОЗЯКИН
|
Россия
|
Металлург Мг
|
576
|
7
|
Алексей МОРОЗОВ
|
Россия
|
Ак Барс
|
369
|
5
|
Данис ЗАРИПОВ
|
Россия
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
568
|
5
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
Россия
|
Сибирь, СКА
|
225
|
4
|
Илья КОВАЛЬЧУК
|
Россия
|
СКА
|
262
|
4
|
Евгений ДАДОНОВ
|
Россия
|
СКА
|
345
|
4
|
Патрик ТОРЕСЕН
|
Норвегия
|
Салават Юлаев
|
390
|
4
* Клубы, в составе которых игрок отмечался хотя бы одним хет-триком.
Первый хет-трик Доус в феврале 2013 в матче первого раунда плей-офф против "Трактора". Причем на трех шайбах форвард не остановился, а "Барыс" одержал вторую кряду гостевую победу. Однако для выхода в следующий раунд этого оказалось мало и последующие хет-трики Доус рисовал только в регулярке. Любопытно, что по три шайбы пропустили от него всего два вратаря, остальные, как правило, сменялись после двух.
Хет-трики Найджела Доуса
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Вратари
|
Минуты
|
22.02.2013
|
Трактор (г)
|
5:3
|
Майкл ГРАНЕТТ (2), Владислав ФОКИН (2)
|
05.00, 10.29, 28.22, 30.45
|
28.12.2013
|
Амур (д)
|
8:2
|
Алексей МУРЫГИНИ (2), Мика ЯРВИНЕН (1)
|
15.36, 23.58, 46.53
|
04.09.2014
|
Салават Юлаев (д)
|
5:4
|
Виталий КОВАЛЬ (2), Владимир СОХАТСКИЙ (1)
|
03.19, 07.28, 59.59
|
08.12.2014
|
Медвешчак (г)
|
5:3
|
Кэлвин ХИТЕР
|
10.05, 11.55, 55.56
|
12.10.2015
|
Адмирал (д)
|
5:3
|
Иван НАЛИМОВ (2)*
|
30.35, 39.02, 56.26
|
05.12.2015
|
Медвешчак (д)
|
6:1
|
Дэнни ТЭЙЛОР (2), Гашпер КРОШЕЛЬ (1)
|
14.37, 33.38, 56.26
|
11.01.2016
|
Лада (г)
|
4:1
|
Эдгарс МАСАЛЬСКИС
|
00.30, 21.07, 44.20
|
25.12.2016
|
Металлург Мг (д)
|
5:3
|
Василий КОШЕЧКИН (2), Артем ЗАГИДУЛЛИН (1)
|
00.59, 05.47, 19.13
* Еще одна шайба забита в пустые ворота.
Также в матче с "Магниткой" Доус вошел в символический клуб хоккеистов, умудрявшихся трижды поразить ворота соперника до первого перерыва. Любопытно, что предпоследним дебютантом "клуба" был Евгений Дадонов, сотворивший хет-трик за период как раз в игре против "Барыса".
Хоккеисты, делавшие хет-трик в первом периоде матча КХЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Время 3-го гола
|
17.09.2014
|
Никлас ХАГМАН
|
Йокерит
|
Нефтехимик (г)
|
7:5
|
13.36
|
27.02.2011
|
Олег ПЕТРОВ
|
Атлант
|
Северсталь (г)
|
8:1
|
15.40
|
15.11.2016
|
Евгений ДАДОНОВ
|
СКА
|
Барыс (д)
|
9:0
|
15.48
|
25.12.2016
|
Найджел ДОУС
|
Барыс
|
Металлург Мг (д)
|
5:3
|
19.13
Наконец, Доус на правах капитана внес очередной вклад в клубный рекорд лиги по хет-трикам. "Барыс" на протяжении нескольких лет сохраняет звание команды, чьи игроки регулярно балуют болельщиков повышенной результативностью. Традиционные лидеры СКА и магнитогорский "Металлург" отстают от клуба из Астаны на пять хет-триков, а "Ак Барс" и "Салават Юлаев" – на шесть.
Клубы, игроки которых сделали наибольшее число хет-триков в КХЛ
|
Клуб
|
Хет-трики
|
Авторы
|
Барыс
|
22
|
Доус (8), Бойд (3), Боченски (3), Кашпар (2), Глазачев, Даллмэн, Жайлауов, Крепс, Новотны, Руденко
|
Металлург Мг
|
17
|
Мозякин (7), Аалтонен (2), Зарипов (2), Малкин (2), Платонов (2), Кудрна, Ролинек
|
СКА
|
17
|
Дадонов (4), Ковальчук (4), Панарин (2), Тарасенко (2), Артюхин, Горовиков, Рыбин, Тихонов, Шипачев
|
Ак Барс
|
16
|
Морозов (5), Зарипов (3), Ткачев (3), Хентунен (2), Азеведо, Капанен, Песонен
|
Салават Юлаев
|
16
|
Торесен (4), Зиновьев (2), Пильстрем (2), Григоренко, Капризов, Мирнов, Пережогин, Прохоркин, Радулов, Терещенко, Хартикайнен