Доус и "Барыс" – рекордсмены по хет-трикам

В матче против магнитогорского "Металлурга" нападающий "Барыса" Найджел Доус оформил восьмой хет-трик в КХЛ и вернул себе лидерство в лиге по этому показателю. Канадец, имеющий казахстанский паспорт, снова оторвался по числу сверхрезультативных матчей от главного бомбардира российских первенств Сергея Мозякина, отметившегося, кстати, в этом матче очередной заброшенной шайбой.

Хоккеисты, сделавшие наибольшее число хет-триков в КХЛ

Игрок Страна Клубы* Матчи Кол-во хет-триков Найджел ДОУС Казахстан/Канада Барыс 341 8 Сергей МОЗЯКИН Россия Металлург Мг 576 7 Алексей МОРОЗОВ Россия Ак Барс 369 5 Данис ЗАРИПОВ Россия Ак Барс, Металлург Мг 568 5 Владимир ТАРАСЕНКО Россия Сибирь, СКА 225 4 Илья КОВАЛЬЧУК Россия СКА 262 4 Евгений ДАДОНОВ Россия СКА 345 4 Патрик ТОРЕСЕН Норвегия Салават Юлаев 390 4

* Клубы, в составе которых игрок отмечался хотя бы одним хет-триком.

Первый хет-трик Доус в феврале 2013 в матче первого раунда плей-офф против "Трактора". Причем на трех шайбах форвард не остановился, а "Барыс" одержал вторую кряду гостевую победу. Однако для выхода в следующий раунд этого оказалось мало и последующие хет-трики Доус рисовал только в регулярке. Любопытно, что по три шайбы пропустили от него всего два вратаря, остальные, как правило, сменялись после двух.

Хет-трики Найджела Доуса

Дата Соперник Счет Вратари Минуты 22.02.2013 Трактор (г) 5:3 Майкл ГРАНЕТТ (2), Владислав ФОКИН (2) 05.00, 10.29, 28.22, 30.45 28.12.2013 Амур (д) 8:2 Алексей МУРЫГИНИ (2), Мика ЯРВИНЕН (1) 15.36, 23.58, 46.53 04.09.2014 Салават Юлаев (д) 5:4 Виталий КОВАЛЬ (2), Владимир СОХАТСКИЙ (1) 03.19, 07.28, 59.59 08.12.2014 Медвешчак (г) 5:3 Кэлвин ХИТЕР 10.05, 11.55, 55.56 12.10.2015 Адмирал (д) 5:3 Иван НАЛИМОВ (2)* 30.35, 39.02, 56.26 05.12.2015 Медвешчак (д) 6:1 Дэнни ТЭЙЛОР (2), Гашпер КРОШЕЛЬ (1) 14.37, 33.38, 56.26 11.01.2016 Лада (г) 4:1 Эдгарс МАСАЛЬСКИС 00.30, 21.07, 44.20 25.12.2016 Металлург Мг (д) 5:3 Василий КОШЕЧКИН (2), Артем ЗАГИДУЛЛИН (1) 00.59, 05.47, 19.13

* Еще одна шайба забита в пустые ворота.

Также в матче с "Магниткой" Доус вошел в символический клуб хоккеистов, умудрявшихся трижды поразить ворота соперника до первого перерыва. Любопытно, что предпоследним дебютантом "клуба" был Евгений Дадонов, сотворивший хет-трик за период как раз в игре против "Барыса".

Хоккеисты, делавшие хет-трик в первом периоде матча КХЛ

Дата Игрок Клуб Соперник Счет Время 3-го гола 17.09.2014 Никлас ХАГМАН Йокерит Нефтехимик (г) 7:5 13.36 27.02.2011 Олег ПЕТРОВ Атлант Северсталь (г) 8:1 15.40 15.11.2016 Евгений ДАДОНОВ СКА Барыс (д) 9:0 15.48 25.12.2016 Найджел ДОУС Барыс Металлург Мг (д) 5:3 19.13

Наконец, Доус на правах капитана внес очередной вклад в клубный рекорд лиги по хет-трикам. "Барыс" на протяжении нескольких лет сохраняет звание команды, чьи игроки регулярно балуют болельщиков повышенной результативностью. Традиционные лидеры СКА и магнитогорский "Металлург" отстают от клуба из Астаны на пять хет-триков, а "Ак Барс" и "Салават Юлаев" – на шесть.

Клубы, игроки которых сделали наибольшее число хет-триков в КХЛ