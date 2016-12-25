20:55 25 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Доус и "Барыс" – рекордсмены по хет-трикам

Найджел ДОУС. Фото ХК "Барыс"
Найджел ДОУС. Фото ХК "Барыс"
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В матче против магнитогорского "Металлурга" нападающий "Барыса" Найджел Доус оформил восьмой хет-трик в КХЛ и вернул себе лидерство в лиге по этому показателю. Канадец, имеющий казахстанский паспорт, снова оторвался по числу сверхрезультативных матчей от главного бомбардира российских первенств Сергея Мозякина, отметившегося, кстати, в этом матче очередной заброшенной шайбой.

Хоккеисты, сделавшие наибольшее число хет-триков в КХЛ

Игрок

Страна

Клубы*

Матчи

Кол-во хет-триков

Найджел ДОУС

Казахстан/Канада

Барыс

341

8

Сергей МОЗЯКИН

Россия

Металлург Мг

576

7

Алексей МОРОЗОВ

Россия

Ак Барс

369

5

Данис ЗАРИПОВ

Россия

Ак Барс, Металлург Мг

568

5

Владимир ТАРАСЕНКО

Россия

Сибирь, СКА

225

4

Илья КОВАЛЬЧУК

Россия

СКА

262

4

Евгений ДАДОНОВ

Россия

СКА

345

4

Патрик ТОРЕСЕН

Норвегия

Салават Юлаев

390

4

* Клубы, в составе которых игрок отмечался хотя бы одним хет-триком.

Первый хет-трик Доус в феврале 2013 в матче первого раунда плей-офф против "Трактора". Причем на трех шайбах форвард не остановился, а "Барыс" одержал вторую кряду гостевую победу. Однако для выхода в следующий раунд этого оказалось мало и последующие хет-трики Доус рисовал только в регулярке. Любопытно, что по три шайбы пропустили от него всего два вратаря, остальные, как правило, сменялись после двух.

Хет-трики Найджела Доуса

Дата

Соперник

Счет

Вратари

Минуты

22.02.2013

Трактор (г)

5:3

Майкл ГРАНЕТТ (2), Владислав ФОКИН (2)

05.00, 10.29, 28.22, 30.45

28.12.2013

Амур (д)

8:2

Алексей МУРЫГИНИ (2), Мика ЯРВИНЕН (1)

15.36, 23.58, 46.53

04.09.2014

Салават Юлаев (д)

5:4

Виталий КОВАЛЬ (2), Владимир СОХАТСКИЙ (1)

03.19, 07.28, 59.59

08.12.2014

Медвешчак (г)

5:3

Кэлвин ХИТЕР

10.05, 11.55, 55.56

12.10.2015

Адмирал (д)

5:3

Иван НАЛИМОВ (2)*

30.35, 39.02, 56.26

05.12.2015

Медвешчак (д)

6:1

Дэнни ТЭЙЛОР (2), Гашпер КРОШЕЛЬ (1)

14.37, 33.38, 56.26

11.01.2016

Лада (г)

4:1

Эдгарс МАСАЛЬСКИС

00.30, 21.07, 44.20

25.12.2016

Металлург Мг (д)

5:3

Василий КОШЕЧКИН (2), Артем ЗАГИДУЛЛИН (1)

00.59, 05.47, 19.13

* Еще одна шайба забита в пустые ворота.

Также в матче с "Магниткой" Доус вошел в символический клуб хоккеистов, умудрявшихся трижды поразить ворота соперника до первого перерыва. Любопытно, что предпоследним дебютантом "клуба" был Евгений Дадонов, сотворивший хет-трик за период как раз в игре против "Барыса".

Хоккеисты, делавшие хет-трик в первом периоде матча КХЛ

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Время 3-го гола

17.09.2014

Никлас ХАГМАН

Йокерит

Нефтехимик (г)

7:5

13.36

27.02.2011

Олег ПЕТРОВ

Атлант

Северсталь (г)

8:1

15.40

15.11.2016

Евгений ДАДОНОВ

СКА

Барыс (д)

9:0

15.48

25.12.2016

Найджел ДОУС

Барыс

Металлург Мг (д)

5:3

19.13

Наконец, Доус на правах капитана внес очередной вклад в клубный рекорд лиги по хет-трикам. "Барыс" на протяжении нескольких лет сохраняет звание команды, чьи игроки регулярно балуют болельщиков повышенной результативностью. Традиционные лидеры СКА и магнитогорский "Металлург" отстают от клуба из Астаны на пять хет-триков, а "Ак Барс" и "Салават Юлаев" – на шесть.

Клубы, игроки которых сделали наибольшее число хет-триков в КХЛ

Клуб

Хет-трики

Авторы

Барыс

22

Доус (8), Бойд (3), Боченски (3), Кашпар (2), Глазачев, Даллмэн, Жайлауов, Крепс, Новотны, Руденко

Металлург Мг

17

Мозякин (7), Аалтонен (2), Зарипов (2), Малкин (2), Платонов (2), Кудрна, Ролинек

СКА

17

Дадонов (4), Ковальчук (4), Панарин (2), Тарасенко (2), Артюхин, Горовиков, Рыбин, Тихонов, Шипачев

Ак Барс

16

Морозов (5), Зарипов (3), Ткачев (3), Хентунен (2), Азеведо, Капанен, Песонен

Салават Юлаев

16

Торесен (4), Зиновьев (2), Пильстрем (2), Григоренко, Капризов, Мирнов, Пережогин, Прохоркин, Радулов, Терещенко, Хартикайнен
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