09:40 | Хоккей — КХЛ

Допинг-проба Зарипова дала положительный результат

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Одна из допинг-проб нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, утверждает "Чемпионат". Проба была взята во время проведения чемпионата КХЛ. 36-летнему игроку может грозить дисквалификация до двух лет.

Также отмечается, что Зарипов является не единственным хоккеистом лиги, в пробах которого обнаружены запрещенные вещества.

Напомним, что фовард в начале июля подписал с "Ак Барсом" контракт на два года. Ранее он выступал за клуб с 2001 по 2013 год. Прошлый сезон он провел в магнитогорском "Металлурге", за обе команды в общем сложности он выиграл четыре Кубка Гагарина. 

Дополнительная информация

https://www.championat.com/hockey/news-2860188-doping-proba-hokkeista-danisa-zaripova-dala-polozhitelnyj-rezultat.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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сторонний наблюдатель

У Шевченко теперь есть повод опять поглумиться над АБ

09:54

zvovs

Огласите весь список пожалуйста. Хватит умалчивать!

09:54

what

устроил балет

09:42