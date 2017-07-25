Допинг-проба Зарипова дала положительный результат

Одна из допинг-проб нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, утверждает "Чемпионат". Проба была взята во время проведения чемпионата КХЛ. 36-летнему игроку может грозить дисквалификация до двух лет.
Также отмечается, что Зарипов является не единственным хоккеистом лиги, в пробах которого обнаружены запрещенные вещества.
Напомним, что фовард в начале июля подписал с "Ак Барсом" контракт на два года. Ранее он выступал за клуб с 2001 по 2013 год. Прошлый сезон он провел в магнитогорском "Металлурге", за обе команды в общем сложности он выиграл четыре Кубка Гагарина.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/hockey/news-2860188-doping-proba-hokkeista-danisa-zaripova-dala-polozhitelnyj-rezultat.html
сторонний наблюдатель
У Шевченко теперь есть повод опять поглумиться над АБ
09:54
zvovs
Огласите весь список пожалуйста. Хватит умалчивать!
09:54
what
устроил балет
09:42