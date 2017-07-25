Допинг-проба Зарипова дала положительный результат

Одна из допинг-проб нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова дала положительный результат, утверждает "Чемпионат". Проба была взята во время проведения чемпионата КХЛ. 36-летнему игроку может грозить дисквалификация до двух лет.

Также отмечается, что Зарипов является не единственным хоккеистом лиги, в пробах которого обнаружены запрещенные вещества.

Напомним, что фовард в начале июля подписал с "Ак Барсом" контракт на два года. Ранее он выступал за клуб с 2001 по 2013 год. Прошлый сезон он провел в магнитогорском "Металлурге", за обе команды в общем сложности он выиграл четыре Кубка Гагарина.