Доминик Кубалик: "Буду рад воспользоваться еще одним шансом в Уфе"

Нападающий Доминик Кубалик отметил, что сам попросил "Салават Юлаев" отпустить его. При этом он подчеркнул, что готов в будущем вернуться в уфимский клуб.

– Вы знаете, что этот сезон – олимпийский, – цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Кубалика. – В клубе помимо меня есть пять иностранцев, а мне нужна игровая практика, чтобы попасть на Олимпиаду. Поэтому я попросил клуб если есть возможность, то отпустить меня поиграть, и клуб пошел мне навстречу.

Я еще не уверен в своих планах, но если все будет так, как я планирую, то сначала поеду в Швейцарию. Но также существует вариант, что я вернусь в свою родную команду в Пльзень.

В Чехии я много говорил про Уфу, про Россию. Мне очень нравится здесь в Уфе, у меня здесь появились друзья. Например, в футбольном клубе "Уфа" играет чех Ондржей Ванек, с кем у меня хорошие отношения. Как вы знаете права на меня в КХЛ останутся у "Салавата Юлаева". Я буду рад воспользоваться еще одним шансом, если поступит такое предложение от команды. В Уфе мне очень нравится.