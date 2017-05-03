Документы о финансовых гарантиях 16 из 29 клубов КХЛ соответствуют регламенту

Все клубы КХЛ, участвовавшие в сезоне-2016/17, предоставили информацию о финансовых гарантиях на предстоящий сезон, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги. Документы 16 клубов соответствуют требованиям регламента.

У 13 других клубов лига запросила уточняющие и разъясняющие документы, на основе которых на рассмотрение совета директоров КХЛ в мае 2017 года будет вынесен вопрос об их допуске к участию в чемпионате-2017/18. Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ совет директоров лиги определит и утвердит полный состав участников следующего чемпионата КХЛ.