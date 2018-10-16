До рекорда СКА "Автомобилист" не добрался

Успешная серия "Автомобилиста" с начала сезона-2018/19 составила 18 матчей. Столько же побед подряд одержал "Авангард" в концовке сезона-2010/11. Рекорд лиги по-прежнему принадлежит СКА, который начал прошлый сезон с 20 выигранных встреч. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл Бурдаков)
Самые длинные победные серии КХЛ
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Победы
|
В основное время
|
Шайбы
|
Кто прервал
|
2017/18
|
20
|
17
|
92-25
|
ХК Сочи (д) – 2:3 Б
|
2018/19
|Автомобилист
|
18
|
16
|
66-24
|
Барыс (д) – 1:2
|
2010/11
|
18
|
13
|
64-36
|
-*
|
2017/18
|
15
|
14
|
52-16
|
Йокерит (г) – 3:4 ОТ
|
2016/17
|
15
|
13
|
75-11
|
Автомобилист (д) – 1:2
|
2014/15
|
13
|
13
|
50-14
|
СКА (г) – 3:4
|
2015/16
|
13
|
12
|
39-12
|
Трактор (г) – 1:2
|
2014/15
|
13
|
9
|
62-21
|
Динамо М (д) – 1:2
|
2008/09
|
13
|
7
|
54-30
|
ЦСКА (г) – 2:5
* "Авангард" завершил регулярный чемпионат 18 победами и уступил в первом матче плей-офф "Нефтехимику" (1:2 ОТ).