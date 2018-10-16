До рекорда СКА "Автомобилист" не добрался

Успешная серия "Автомобилиста" с начала сезона-2018/19 составила 18 матчей. Столько же побед подряд одержал "Авангард" в концовке сезона-2010/11. Рекорд лиги по-прежнему принадлежит СКА, который начал прошлый сезон с 20 выигранных встреч. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл Бурдаков)

Самые длинные победные серии КХЛ

* "Авангард" завершил регулярный чемпионат 18 победами и уступил в первом матче плей-офф "Нефтехимику" (1:2 ОТ).