20:02 16 октября | Хоккей — КХЛ

До рекорда СКА "Автомобилист" не добрался

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Успешная серия "Автомобилиста" с начала сезона-2018/19 составила 18 матчей. Столько же побед подряд одержал "Авангард" в концовке сезона-2010/11. Рекорд лиги по-прежнему принадлежит СКА, который начал прошлый сезон с 20 выигранных встреч. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА – 1:3. (Кирилл Бурдаков)

Самые длинные победные серии КХЛ

Сезон

Клуб

Тренер

Победы

В основное время

Шайбы

Кто прервал

2017/18

СКА

Олег Знарок

20

17

92-25

ХК Сочи (д) – 2:3 Б

2018/19

 Автомобилист

Андрей Мартемьянов

18

16

66-24

Барыс (д) – 1:2

2010/11

Авангард

Раймо Сумманен

18

13

64-36

-*

2017/18

Йокерит

Юкка Ялонен

15

14

52-16

Йокерит (г) – 3:4 ОТ

2016/17

СКА

Олег Знарок

15

13

75-11

Автомобилист (д) – 1:2

2014/15

ЦСКА

Дмитрий Квартальнов

13

13

50-14

СКА (г) – 3:4

2015/16

Локомотив

Алексей Кудашов

13

12

39-12

Трактор (г) – 1:2

2014/15

ЦСКА

Дмитрий Квартальнов

13

9

62-21

Динамо М (д) – 1:2

2008/09

Металлург Мг

Валерий Белоусов

13

7

54-30

ЦСКА (г) – 2:5

* "Авангард" завершил регулярный чемпионат 18 победами и уступил в первом матче плей-офф "Нефтехимику" (1:2 ОТ).

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