22:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

До молодежного рекорда Кузнецова Капризову осталось 8 очков

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После матча со "Спартаком" на счету нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова стало 34 очка. Это второй результат в истории КХЛ среди игроков до 20 лет. Рекорд принадлежит Евгению Кузнецову, который в сезоне-2011/12 набрал 41 очко. Любопытно, что только Капризову и Кузнецову удавалось дважды преодолеть 20-очковую отметку до наступления 20-летия.

Лучшие результаты хоккеистов до 20 лет в регулярных чемпионатах КХЛ

Игрок

Клуб

Сезон

И

Г

П

О

Евгений КУЗНЕЦОВ

Трактор

2011/12

49

19

22

41

Кирилл КАПРИЗОВ

Салават Юлаев

2016/17

38

17

17

34

Евгений КУЗНЕЦОВ

Трактор

2010/11

44

17

15

32

Павел БУЧНЕВИЧ

Северсталь

2014/15

48

13

16

29

Кирилл КАПРИЗОВ

Металлург Нк

2015/16

53

11

16

27

Владимир ТАРАСЕНКО

Сибирь

2009/10

42

13

11

24

Никита ФИЛАТОВ

ЦСКА

2009/10

26

9

13

22

Артемий ПАНАРИН

Витязь

2010/11

40

5

16

21

Также Капризов установил личный рекорд по набранным очкам. Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-2017 поучаствовал в четырех результативных атаках "Салавата". Ранее ему трижды удавалось набрать по три балла. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие матчи Кирилла Капризова в КХЛ

Дата

Клуб

Соперник

Счет

Очки

10.01.2017

Салават Юлаев

Спартак (д)

5:3

4 (2+2)

25.09.2016

Салават Юлаев

Медвешчак (д)

4:5 Б

3 (3+0)

28.10.2016

Салават Юлаев

Металлург Нк (д)

4:3

3 (1+2)

30.10.2015

Металлург Нк

Адмирал (д)

3:4 Б

3 (0+3)
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