До молодежного рекорда Кузнецова Капризову осталось 8 очков

После матча со "Спартаком" на счету нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова стало 34 очка. Это второй результат в истории КХЛ среди игроков до 20 лет. Рекорд принадлежит Евгению Кузнецову, который в сезоне-2011/12 набрал 41 очко. Любопытно, что только Капризову и Кузнецову удавалось дважды преодолеть 20-очковую отметку до наступления 20-летия.

Лучшие результаты хоккеистов до 20 лет в регулярных чемпионатах КХЛ

Игрок Клуб Сезон И Г П О Евгений КУЗНЕЦОВ Трактор 2011/12 49 19 22 41 Кирилл КАПРИЗОВ Салават Юлаев 2016/17 38 17 17 34 Евгений КУЗНЕЦОВ Трактор 2010/11 44 17 15 32 Павел БУЧНЕВИЧ Северсталь 2014/15 48 13 16 29 Кирилл КАПРИЗОВ Металлург Нк 2015/16 53 11 16 27 Владимир ТАРАСЕНКО Сибирь 2009/10 42 13 11 24 Никита ФИЛАТОВ ЦСКА 2009/10 26 9 13 22 Артемий ПАНАРИН Витязь 2010/11 40 5 16 21

Также Капризов установил личный рекорд по набранным очкам. Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-2017 поучаствовал в четырех результативных атаках "Салавата". Ранее ему трижды удавалось набрать по три балла. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие матчи Кирилла Капризова в КХЛ