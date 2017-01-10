До молодежного рекорда Кузнецова Капризову осталось 8 очков

После матча со "Спартаком" на счету нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова стало 34 очка. Это второй результат в истории КХЛ среди игроков до 20 лет. Рекорд принадлежит Евгению Кузнецову, который в сезоне-2011/12 набрал 41 очко. Любопытно, что только Капризову и Кузнецову удавалось дважды преодолеть 20-очковую отметку до наступления 20-летия.
Лучшие результаты хоккеистов до 20 лет в регулярных чемпионатах КХЛ
|
Игрок
|
Клуб
|
Сезон
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Трактор
|
2011/12
|
49
|
19
|
22
|
41
|
Салават Юлаев
|
2016/17
|
38
|
17
|
17
|
34
|
Евгений КУЗНЕЦОВ
|
Трактор
|
2010/11
|
44
|
17
|
15
|
32
|
Северсталь
|
2014/15
|
48
|
13
|
16
|
29
|
Кирилл КАПРИЗОВ
|
Металлург Нк
|
2015/16
|
53
|
11
|
16
|
27
|
Сибирь
|
2009/10
|
42
|
13
|
11
|
24
|
ЦСКА
|
2009/10
|
26
|
9
|
13
|
22
|
Витязь
|
2010/11
|
40
|
5
|
16
|
21
Также Капризов установил личный рекорд по набранным очкам. Лучший бомбардир молодежного чемпионата мира-2017 поучаствовал в четырех результативных атаках "Салавата". Ранее ему трижды удавалось набрать по три балла. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие матчи Кирилла Капризова в КХЛ
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Очки
|
10.01.2017
|
Салават Юлаев
|
Спартак (д)
|
5:3
|
4 (2+2)
|
25.09.2016
|
Салават Юлаев
|
Медвешчак (д)
|
4:5 Б
|
3 (3+0)
|
28.10.2016
|
Салават Юлаев
|
Металлург Нк (д)
|
4:3
|
3 (1+2)
|
30.10.2015
|
Металлург Нк
|
Адмирал (д)
|
3:4 Б
|
3 (0+3)