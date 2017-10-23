Дмитрий Юшкевич: "Повреждение не позволяет Андронову сыграть со СКА"

Тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич объяснил, почему капитан команды Сергей Андронов не выйдет на лед в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА. Ранее лига на своем официальном сайте разъяснила ситуацию вокруг его дисквалификации, отметив, что он имеет право принять участие во встрече.

– Игра с "Локо" была "стыковая". Андронов не выйдет на матч со СКА, потому что не чувствовал себя на 100 процентов, – отметил Юшкевич. – Да, безусловно, мы ждали решения СДК по Сергею. Но повреждение не позволяет ему выйти.

Трансляция матча ЦСКА - СКА